Страница книги содержит 32 строки по 70 символов в коде ASCII. В памяти компьютера она занимает 186 Кб. Вычислить сколько страниц в книге

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Страница книги содержит 32 строки по 70 символов в коде ASCII. В памяти компьютера она занимает 186 Кб. Вычислить сколько страниц в книге

Автор: Гость