Странные вещи в природе бывают. ножки у у стула,но стул не шагает. часто часы бьют. но мы не слыхали, чтобы кого-то они обижили. "слон затрубил",говорят. интересно! что-то сло на я не вижу в оркестре? помогите найти м...

Странные вещи в природе бывают. ножки у у стула,но стул не шагает. часто часы бьют. но мы не слыхали, чтобы кого-то они обижили. "слон затрубил",говорят. интересно! что-то сло на я не вижу в оркестре? помогите найти многозначные слова?