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страной тюльпанов в европе как называют франция или нидерланды
страной тюльпанов в европе как называют франция или нидерланды
Ответ(ы):
Ответил Гость:
это Нидерланды.Там растут тюльпаны
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