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Страны их столицы призиденты языки
Страны их столицы призиденты языки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Республика Беларусь , Александр Лукашенко , столица Минск , языки беларусский и русский .
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