Страны, лидирующие по производству товаров в области радиоэлектроники и видеотехники, компьютеров и компьютерных технологий, робототехники. Подумайте, какие факторы способствовали развитию "высоких технологий" в этих странах.

США является лидером! На втором месте Япония. Все остальные страны только закупают товары в США и Японии. Главными факторами является: а) огромный бюджет стран; б) рост производительности труда; в) мощная конкуренция между странами.