Стриж годує пташенят 20 разів на день і щоразу приносить 370 брібних комах. Скільки комах для пташенят наловить пара стрижів за літо, якщо період вигодовування триває 32 дні?
Литература
Стриж годує пташенят 20 разів на день і щоразу приносить 370 брібних комах. Скільки комах для пташенят наловить пара стрижів за літо, якщо період вигодовування триває 32 дні?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
370*20*32*2=473600 (насекомых) Можно по действиям: 370*20=7400 (насекомых) 1 стриж за 1 день 7400*32=236800 (насекомых) 1 стриж за 32 дня 236800*2=473600 (насекомых) Пара стрижей за 32 дня Ответ: пара стрижей за лето наловит 473600 насекомых
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