Стриж годує пташенят 20 разів на день і щоразу приносить 370 брібних комах. Скільки комах для пташенят наловить пара стрижів за літо, якщо період вигодовування триває 32 дні?

Литература

Стриж годує пташенят 20 разів на день і щоразу приносить 370 брібних комах. Скільки комах для пташенят наловить пара стрижів за літо, якщо період вигодовування триває 32 дні?

Автор: Гость