Строительство дороги заканчивалось ,также завершилось... .
Разное
Строительство дороги заканчивалось ,также завершилось... .
Ответ(ы):
Гость:
Строительство дороги заканчивалось, также завершилось лето, стремительно и внезапно, которое я так и не успел почувствовать.
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