Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Структурная формула диэтилпропиламин ?
Структурная формула диэтилпропиламин ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
CH3-CH2-CH2- N -(CH3) 2
Похожие вопросы
Сочинение как я провел лето на даче
Сколько времени понадобится для того, чтобы скачать файл размером 5 Мб, если вы подключены к Интернету с помощью простого Dial-Up модема на скорост...
SOS!!!! Продолжи предложения: 1)Анатомия-наука которая изучает ...... 2)Экология-наука которая изучает ...... 3)Микробиология-наука которая изучает...
Какую цифру следует поставить вместо звёздочки в записи 32* , чтобы получившееся число делилась однавремено на 2 ,3,5
Как образовать форму Present Perfect Continuous? We ... (save) the money for a holiday for a year
.Во время избирательной кампании 1880г лидер либеральной партии У.Гладстон говорил:"Против нас выступают внушительнве силы...Мы не можем рассчитыв...
Нужно написать рассказ по биологии) Как растут и выглядят лишайники.
Пожалуйста помогите))) Срочняк как нужно. Заранее благодарю!!! Мне нужна тема произведение Тургенева "Бирюк". НЕ НАД МНОГО СЛОВ ОДНО ДВА ДОСТАТОЧНО...
Главная мысль рассказа Чёрная курица
Задача на уравнение Менделеева-Клайперона: В баллоне вместимостью 16л находится 2кг кислорода при температуре 40°С. Какое давление установилось в б...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск