Струм у жорстко закріпленому провіднику можна виявити за допомогою ....?

Струм у жорстко закріпленому провіднику можна виявити за допомогою ....?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Левеня? Таке ж завдання лежить переді мною)) Відповідь В
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