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Струм у жорстко закріпленому провіднику можна виявити за допомогою ....?
Струм у жорстко закріпленому провіднику можна виявити за допомогою ....?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Левеня? Таке ж завдання лежить переді мною)) Відповідь В
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