Стучит стучит стучит петь жить говорить прочитайте образуйте от глаголов неопределенной формы глаголы в форме настоящего или будущего времени во второ м и в третьем лице единственного числа

Стучать- стучишь (наст. время, 2 лицо, ед.ч),стучит (наст.в, 3 лицо, едч); будешь стучать(буд.в, 2 л, едч), будет стучать(б.в, 3 л, ед ч) петь-поешь(нв,2л,едч), поет(нв, 3л, едч); будешь петь(бв, 2л, едч), будет петь(бв, 3л, едч) жить-живешь, живет; будешь жить, будет жить говорить- говоришь, говорит; будешь говорить, будет говорить