Ступа Бабы Яги может преодолеть за 10 минут расстояние 2 верста сколько вёрст ступа пролетит за 20 минут ?за 30 минут? За час? за 5 минут? Сколько времени понадобится бабе-яге для полета от избушки на курьих ножках до хижины Ле...

Гость: Гость:

1) 20 : 10 = 2 (раза) больше верст можно пролететь за 20 мин., чем за 10 мин. 2 × 2 = 4 (версты) за 20 мин. 2) 30 : 10 = 3 (раза) больше верст можно пролететь за 30 мин. , чем за 10 мин. 3×2= 6 (верст) за 30 мин. 3) 1 ч. = 60 мин. 60 : 10 = 6 (раз) больше верст можно пролететь за 1 час, чем за 10 мин. 6×2 = 12 (верст) за 1 час 4) 10 : 5 = 2 (раза) меньше верст можно пролететь за 5 мин., чем за 10 мин. 2 : 2 = 1 (веста) за 5 минут. 5)1 верста - за 5 мин. , а у нас 7 верст : 5×7 = 35 (мин.) потребуется для полета от избушки до хижины Лешего. 6) 7 × 2 = 14 (верст) путь туда -обратно 14 × 5 = 70 мин. = 1 ч. 10 мин. потребуется на путь туда-обратно.