Ступа Бабы Яги может преодолеть за 10 минут расстояние 2 верста сколько вёрст ступа пролетит за 20 минут ?за 30 минут? За час? за 5 минут? Сколько времени понадобится бабе-яге для полета от избушки на курьих ножках до хижины Ле...

Математика
Ступа Бабы Яги может преодолеть за 10 минут расстояние 2 верста сколько вёрст ступа пролетит за 20 минут ?за 30 минут? За час? за 5 минут? Сколько времени понадобится бабе-яге для полета от избушки на курьих ножках до хижины Лешего который живет в 7 верстах от неё ? А на путь туда и обратно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 : 10  = 2  (раза) больше верст можно пролететь за 20 мин., чем за 10 мин. 2 × 2 = 4 (версты)  за 20 мин. 2)  30 : 10 = 3 (раза) больше верст можно пролететь за  30 мин. , чем за 10 мин. 3×2= 6 (верст)  за  30 мин.  3) 1 ч. = 60 мин. 60 : 10 = 6 (раз) больше верст можно пролететь за 1 час, чем за 10 мин. 6×2 = 12 (верст)  за 1 час 4)  10 : 5  = 2 (раза) меньше верст можно пролететь за 5 мин., чем за 10 мин. 2 : 2  = 1 (веста) за 5 минут. 5)1 верста  - за 5 мин. , а у нас 7 верст :  5×7 = 35 (мин.)  потребуется для полета от избушки  до хижины Лешего. 6)  7 × 2 = 14 (верст) путь туда -обратно 14 × 5 = 70 мин.  =  1 ч.  10 мин.  потребуется на путь туда-обратно.
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