Стволы и сучья побелели. Лепестки текли струились обрушивались водопадами. найди??е сначала напишите предложение с однороднвми сказуемыми, а затем с однородными подлежащими
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Стволы и сучья побелели. Лепестки текли струились обрушивались водопадами. найди??е сначала напишите предложение с однороднвми сказуемыми, а затем с однородными подлежащими
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лепестки текли струились обрушивались-однородные сказуемые стволы и сучья побелели-однородные подлежащие
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