Стволы и сучья побелели. Лепестки текли струились обрушивались водопадами. найди??е сначала напишите предложение с однороднвми сказуемыми, а затем с однородными подлежащими

Русский язык

Стволы и сучья побелели. Лепестки текли струились обрушивались водопадами. найди??е сначала напишите предложение с однороднвми сказуемыми, а затем с однородными подлежащими

Автор: Гость