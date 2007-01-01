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Створити і вивести масив з квадратів перших 10 чисел.
Створити і вивести масив з квадратів перших 10 чисел.
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