Субботним утром школьники отправились в лес где собрались изучать жизнь рыжих ле??ных муравьев ......номер 7

Гость: Гость:

1)3*2= 6(км)- сколько прошли за 2часа 2) 6:2/5=15(км)- весь путь 3)15-6=9(км)- осталось идти 4)9:3=3(ч)- прошли оставшиеся путь 15 минут=0,25 часа 5)0,25+2+3= 5,25(ч)- потраченное время на весь путь 5,25часа= 5 часов 15 минут