Субботним утром школьники отправились в лес где собрались изучать жизнь рыжих ле??ных муравьев ......номер 7

Математика
Субботним утром школьники отправились в лес где собрались изучать жизнь рыжих ле??ных муравьев ......номер 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*2= 6(км)- сколько прошли за 2часа 2) 6:2/5=15(км)- весь путь 3)15-6=9(км)- осталось идти 4)9:3=3(ч)- прошли оставшиеся путь 15 минут=0,25 часа 5)0,25+2+3= 5,25(ч)- потраченное время на весь путь 5,25часа= 5 часов 15 минут
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