Субъекты, ресурсы, центры специализации, отрасли с/х, проблемы и перспективы Западно-Сибирского и Южно-Сибирского ТПК

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Месторождения газа открыты в районе Васюганска. В общем в Западной Сибири были открыты более 300 месторождений нефти и газа. Этот район также богат и углем. Основные его ресурсы находятся в Кузбассе, запасы которого оцениваются в 600 млрд тонн. Около 30% кузнецких углей - коксующиеся. Угольные пласты отличаются большой мощностью и залегают близко от поверхности, что дает возможность наряду с шахтным способом вести открытую добычу. На северо-востоке кемеровской области находится западное крыло Канско-Ачинского бассейна бурых углей. Особенно выделяется здесь Итатское месторождение. Мощность пластов достигает 55-80 метров; залегают они на глубине от 10 до 220 метров. Бассейн дает самый дешевый в России уголь. На юге Новосибирской области расположен Горловский бассейн, богатый антрацитовыми углями; на севере Тюменской области - Чулымо-Енисейский бассейны бурых углей, которые пока не эксплуатируются. В пределах Западной Сибири находятся крупные месторождения торфа, более 50% от общероссийских запасов. Велика и рудная база Западной Сибири. Западно-Сибирский железорудный бассейн выделяется значительными месторождениями - Нарымским, Колпашевским и Южно-Колпашевским. В них преобладают бурые железняки. Более богатые железорудные месторождения магниевых руд имеются в Горной Шории - Таштагол, Шерегеш и на Алтае - Инское, Белорецкое. На юге Кемеровской области располагается усинское месторождение марганцевых руд, на востоке - Кия-Шалтырское месторождение нефелинов, в Алтайском крае - Акташское и Чаганузинское месторождения ртути. Имеются в Западной Сибири запасы соды и других солей в озерах Кулундинской степи. Новосибирская и Кемеровская области богаты известняками. Западная Сибирь располагает термальными йодобромистыми источниками. Алтай богат строительными материалами. Для промышленного развития Западной Сибири важное значение имеют ее лесные ресурсы. Покрытая лесом площадь превышает 72 млн га, а общий запас древесины составляет около 10 млрд м3 (11% запасов России). Из общего запаса древесины на долю спелых и перестойных наслаждений в лесах приходится 5,8 млрд м3 (около 12% этих запасов России). Для западно-сибирских лесов характерны высокое развитие мелколиственных пород и понижений по сравнению с другими многолесными районами страны удельный вес хвойных пород. Подавляющая часть лесных ресурсов района сосредоточена в зоне западно-сибирской тайги, а остальная часть примерно поровну распределяется между Алтайским краем и Кемеровской областью, где преобладают горные леса. Незначительная доля лесных ресурсов (около 5%) приходится на лесостепные территории Западной Сибири.