Сульфит натрия растворили в разбавленной серной кислоте. Выделившийся бесцветны?? газ растворили в воде и через полученный раствор пропустили газ, образовавшийся при растворении сульфида цинка в соляной кислоте. Осадок от фильт...

Химия

Сульфит натрия растворили в разбавленной серной кислоте. Выделившийся бесцветны?? газ растворили в воде и через полученный раствор пропустили газ, образовавшийся при растворении сульфида цинка в соляной кислоте. Осадок от фильтровать и растворили в конц азотной кислоте.

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