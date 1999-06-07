Сума двох чисел непрна.Парним чи непарним е их добуток.

Сума двох чисел непрна.Парним чи непарним е их добуток.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ответ адекватного человека: влаллвиовытоварвьэ)
Похожие вопросы