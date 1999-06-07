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Сума двох чисел непрна.Парним чи непарним е их добуток.
Сума двох чисел непрна.Парним чи непарним е их добуток.
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