Сумма 2 чисел 715. Одно число заканчивается нулем. Если этот нуль зачеркнуть то полу??ится второе число. Найдите эти числа

Математика

Сумма 2 чисел 715. Одно число заканчивается нулем. Если этот нуль зачеркнуть то полу??ится второе число. Найдите эти числа

Автор: Гость