Сумма 2 чисел 715. Одно число заканчивается нулем. Если этот нуль зачеркнуть то полу??ится второе число. Найдите эти числа

Математика
Сумма 2 чисел 715. Одно число заканчивается нулем. Если этот нуль зачеркнуть то полу??ится второе число. Найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
650+65=715............... 650 одно число 65 второе
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