Сумма 2 чисел равна 111,221. Если от большего числа отнять 0,088, а от меньшего 0,022, то одн?? из новых чисел будет больше в 9 раз. Найти эти числа.

Математика

Сумма 2 чисел равна 111,221. Если от большего числа отнять 0,088, а от меньшего 0,022, то одн?? из новых чисел будет больше в 9 раз. Найти эти числа.

Автор: Гость