Сумма 2 чисел равна 111,221. Если от большего числа отнять 0,088, а от меньшего 0,022, то одн?? из новых чисел будет больше в 9 раз. Найти эти числа.
Математика
Сумма 2 чисел равна 111,221. Если от большего числа отнять 0,088, а от меньшего 0,022, то одн?? из новых чисел будет больше в 9 раз. Найти эти числа.
Ответ(ы):
Гость:
Если я правильно понял задачу, то х = 100.0879 У = 11.1331 Если это правильные ответ, скажи, напишу решение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1.В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука...
Другие предметы
Математика
Как узнать площадь пятиугольника 3см. 5см. 7см. 8см. и 4см. задание со звездочкой уже 3 часа сижу помогите плиззз!!!!!!!