Сумма 2 углов образовавшихся при пересечении двух прямых равна 78 градусов найдите величины остальных неразвернутых углов?срочно помогите до завтра

Геометрия
Сумма 2 углов образовавшихся при пересечении двух прямых равна 78 градусов найдите величины остальных неразвернутых углов?срочно помогите до завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертеж скинь не прнятно ведь
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