Сумма 2 углов образовавшихся при пересечении двух прямых равна 78 градусов найдите величины остальных неразвернутых углов?срочно помогите до завтра

Геометрия

Сумма 2 углов образовавшихся при пересечении двух прямых равна 78 градусов найдите величины остальных неразвернутых углов?срочно помогите до завтра

Автор: Гость