сумма 3 трехзначных нечетных чисел цифры которых различны равна 2263 одно из чисел больше чем 400 Найдите возможно наибольшее значение второго из этих чисел A)897 B 957 C 875 D 975

Математика

сумма 3 трехзначных нечетных чисел цифры которых различны равна 2263 одно из чисел больше чем 400 Найдите возможно наибольшее значение второго из этих чисел A)897 B 957 C 875 D 975

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