Сумма членов геометрической прогрессии, стоящих на нечётных местах, равна 138, а на чётных – 69. Найдите знаменатель заданной геометрической прогрессии, если количество членов этой прогрессии равно 1990.

Алгебра
Сумма членов геометрической прогрессии, стоящих на нечётных местах, равна 138, а на чётных – 69. Найдите знаменатель заданной геометрической прогрессии, если количество членов этой прогрессии равно 1990.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Составим систему: b₁+b₃+...+b₁₉₈₉ = 138  b₂+b₄+...+b₁₉₉₀ = 69  b₁+b₁*q²+...+b₁*q¹⁹⁸⁸ = 138  b₁*q+b₁*q³+...+b₁*q¹⁹⁸⁹ = 69 вынесем q за скобки  b₁+b₁*q²+...+b₁*q¹⁹⁸⁸ = 138  q*(b₁+b₁*q²+...+b₁*q¹⁹⁸⁸) = 69 поделим второе уравнение на первое  q = 0,5 Ответ:  q = 0,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите неравенство -x^2+9x>=0
Ответить
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 816 км в 7 ч утра одновременно навстречу друг другу выехали два поезда. Первый поезд проходил 56 км за 60...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста. Прочитай. Найди то, что напутал компьютер по вине Злого Вируса. 1)Звери снабжали Мальвину всем необходимым для жизни. 2)Крот...
Ответить
Математика
Чательно остальное число в третьем десятке это а 43 34 32 24 23
Ответить
Русский язык
на следующий день я увидел в гнезде четыре розовых яичка,а рядом с ними голого пте??чика каменки.
Ответить