Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числу,а число десятков на два меньше этой суммы.какое это число?

Литература
Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числу,а число десятков на два меньше этой суммы.какое это число?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано число ХУ Х+У=9 (наибольшее однозначное) 9-2=7 (число десятков) 7+У=9 У=9-7 У=2 Это число 72.
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