Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числу,а число десятков на два меньше этой суммы.какое это число?
Литература
Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числу,а число десятков на два меньше этой суммы.какое это число?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Дано число ХУ Х+У=9 (наибольшее однозначное) 9-2=7 (число десятков) 7+У=9 У=9-7 У=2 Это число 72.
Не тот ответ, который тебе нужен?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
1 для чего люди создают произведения искусства? 2 что такое нравственная(культурная) экология? 3 для чего нужно сохранять памятники старины? 4 как ...
Литература
Литература
Помогите пожалуйста.в бидоне было 5 л кваса.Для окрошки мама взяла 2 л кваса, и за ужином выпили 1 л.Сколько литров кваса израсходовали?Сколько лит...
Литература
Литература
Литература
Ребят, помогите плиз по быстрее! Какое значение имеет циркуляция атмосферы для формирования климата?
Литература