Сумма диагоналей четырехугольника равна 28 см.найдите периметр четырехугольника ??ершины которого являются серединами сторон данного четырехугольника помогите пожалуйста очень срочно!!!

Геометрия

Сумма диагоналей четырехугольника равна 28 см.найдите периметр четырехугольника ??ершины которого являются серединами сторон данного четырехугольника помогите пожалуйста очень срочно!!!

Автор: Гость