Сумма диагоналей четырехугольника равна 28 см.найдите периметр четырехугольника ??ершины которого являются серединами сторон данного четырехугольника помогите пожалуйста очень срочно!!!

Геометрия
Сумма диагоналей четырехугольника равна 28 см.найдите периметр четырехугольника ??ершины которого являются серединами сторон данного четырехугольника помогите пожалуйста очень срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезок EF является средней линией треугольника ABC и его длина равна половине длины основания AC. Аналогично FG равен половине BD, GH равен половине AC, EH равен половине BD. EF= 0,5 AC FG= 0,5 BD GH= 0,5 AC EH= 0,5 BD P EFGH = EF+FG+GH+EH = 0,5AC +0,5BD +0,5AC +0,5BD = AC+BD = 28 (см)
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