Сумма длины и ширины пряпоугольника равна 18 см чему равна площадь если длина прям??угольника на 4 см больше ширины
Математика
Сумма длины и ширины пряпоугольника равна 18 см чему равна площадь если длина прям??угольника на 4 см больше ширины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - длина х-4 - ширина х+х-4=18 2х=18+4 2х=22 х=22:2 х=11 см - длина 11-4=7 см - ширина 11*7=77 см² - площадь
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