Сумма длины и ширины пряпоугольника равна 18 см чему равна площадь если длина прям??угольника на 4 см больше ширины

Математика

Сумма длины и ширины пряпоугольника равна 18 см чему равна площадь если длина прям??угольника на 4 см больше ширины

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