Сумма двух чисел 369,а разность этих чисел 153.какие это числа

Литература
Сумма двух чисел 369,а разность этих чисел 153.какие это числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Ответил Гость:
а как проще 4 класс
Не тот ответ, который тебе нужен?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Найдите два простых делителя каждого из чисел 5462 143 182 3333 5005
Ответить
Литература
В лодке могут разместиться трое взрослых и четверо детей. Сколько взрослых и детей могут сесть в 5 таких же лодок? Запиши решение задачи по действи...
Ответить
Литература
При измерении диаметра провода штангенциркулем получили такой результат : D=1,725мм+_ 0,05 мм вычислить относительную погрешность измерения в % ...
Ответить
Литература
СРОЧНО!!!!!!! Составьте пять предложений со словами: Countryside, timetable, sunbathing, windsurfing, sightseeing
Ответить
Литература
Составьте вопросы про инфузорию туфельку, используя слова: кто? что? зачем? где? чем? когда? как?
Ответить
Литература
Подберите однокоренные слова в которых выделенная буква будет обозначать безударный звук например( добрый- доброта) Полёт, приказ, ходит, перья, но...
Ответить
Литература
Сочинение про маму не используя слова "мама"
Ответить
Литература
УПРОСТИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ а) a-b/b-a; в) (a-b)^2/b-a д) (-a-b)^2/a+b
Ответить
Литература
Фонемный разбор слова осень.(если что можно запетые с верху обозначать обычными,и ещё скобки квадратные обычными круглыми)пример:(..........)-<....
Ответить
Литература
Напишите реферат на тему: География в древности,плииз очень надо до завтра
Ответить