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Сумма двух чисел больше первого из них на 48.чему равно второе число
Сумма двух чисел больше первого из них на 48.чему равно второе число
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ответ ноль смотри первое число икс а второе 48 равно 48 икс решаем и получается 0
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