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Сумма двух чисел больше первого на 48.чему равно второе число
Сумма двух чисел больше первого на 48.чему равно второе число
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Второе число = 48. Если прибавляя к первому второе получаем сумму на 48 большую чем второе число
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