Сумма двух чисел больше первого на 48.чему равно второе число

Сумма двух чисел больше первого на 48.чему равно второе число

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Второе число = 48. Если прибавляя к первому второе получаем сумму на 48 большую чем второе число
Похожие вопросы