Сумма двух чисел наибольшее пятизначное число. Разность этих чисел наибольшее че??ырёхкратное число. Найдите эти числа.

Математика

Сумма двух чисел наибольшее пятизначное число. Разность этих чисел наибольшее че??ырёхкратное число. Найдите эти числа.

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