Сумма двух чисел наибольшее пятизначное число. Разность этих чисел наибольшее че??ырёхкратное число. Найдите эти числа.
Математика
Сумма двух чисел наибольшее пятизначное число. Разность этих чисел наибольшее че??ырёхкратное число. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее пятизначное:99999 Наибольшее четырехзначное:9998 x-y=9999 x+y=99999 y=99999-x x-(99999-x)=9999 2x=9999+99999 2x=109998 x=54999 y=99999-54999=45000 ОТВЕТ: 54999 И 45000.
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