Сумма двух чисел рана 1780 разделив одно число на другое получили неполное частное 3 и остаток 52 найдите эти числа
Математика
Сумма двух чисел рана 1780 разделив одно число на другое получили неполное частное 3 и остаток 52 найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не совсем поняла неполное частное взяла как 1 1) х+у=1780 2) х÷у=1ч (52) это есть х+52=у 3) х=1780-у 1780+52-у=у 2у=1832 У=916 х=864 864+916=1780
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