Сумма двух чисел рана 1780 разделив одно число на другое получили неполное частное 3 и остаток 52 найдите эти числа

Математика

Сумма двух чисел рана 1780 разделив одно число на другое получили неполное частное 3 и остаток 52 найдите эти числа

Автор: Гость