Сумма двух чисел равна 33. Одно из них оканчивается нулём. Если этот нуль отбросить, то получится другое число. Назови эти числа.

Математика

Сумма двух чисел равна 33. Одно из них оканчивается нулём. Если этот нуль отбросить, то получится другое число. Назови эти числа.

Автор: Гость