Сумма двух чисел равна 85 .если к удвоенному произведению первого числа прибавить ??вадрат второго,то получится 185.найдите данные числа
Математика
Сумма двух чисел равна 85 .если к удвоенному произведению первого числа прибавить ??вадрат второго,то получится 185.найдите данные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим уравнение: x+y=85 2x+y^2=185 y=x-85 2x+(x-85)^2=185 2x+x^2-2*x*85+85^2=185 2x+x^2-170x+7225-185=0 x^2-168x+7040=0 D=-168^2 - 4*1*7225 D=64 X1=-(-168)+8/2=176/2=88 X2=-(-168)-8/2=160/2=80 Y1=85-88=-3 Y2=85-80=5 Ответ 1: x=88; y=-3 Ответ 2: x=80; y=5
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