Сумма двух чисел равна 85 .если к удвоенному произведению первого числа прибавить ??вадрат второго,то получится 185.найдите данные числа

Математика

Сумма двух чисел равна 85 .если к удвоенному произведению первого числа прибавить ??вадрат второго,то получится 185.найдите данные числа

Автор: Гость