Сумма двух чисел ровна 170 первое число оканчивается 5 а если эту цифру стереть то п??лучится второе число чему ровна разность этих чисел?
Математика
Сумма двух чисел ровна 170 первое число оканчивается 5 а если эту цифру стереть то п??лучится второе число чему ровна разность этих чисел?
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Гость:
Сумма 155 и 15 равна 170 Разность 155 и 15 равна 140 Ответ:140
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