Сумма двух чисел ровна 170 первое число оканчивается 5 а если эту цифру стереть то п??лучится второе число чему ровна разность этих чисел?

Математика

Сумма двух чисел ровна 170 первое число оканчивается 5 а если эту цифру стереть то п??лучится второе число чему ровна разность этих чисел?

Автор: Гость