Сумма двух чисел ровна 170 первое число оканчивается 5 а если эту цифру стереть то п??лучится второе число чему ровна разность этих чисел?

Математика
Сумма двух чисел ровна 170 первое число оканчивается 5 а если эту цифру стереть то п??лучится второе число чему ровна разность этих чисел?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма 155 и 15 равна 170 Разность 155 и 15 равна 140  Ответ:140
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