Сумма двух натуральных чисел равна авна 50, а произведение на 11 меньше, чем разност?? их квадратов. Найдите эти числа

Алгебра

Сумма двух натуральных чисел равна авна 50, а произведение на 11 меньше, чем разност?? их квадратов. Найдите эти числа

Автор: Гость