Сумма двух натуральных чисел равна авна 50, а произведение на 11 меньше, чем разност?? их квадратов. Найдите эти числа
Алгебра
Сумма двух натуральных чисел равна авна 50, а произведение на 11 меньше, чем разност?? их квадратов. Найдите эти числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{ a + b = 50 { ab + 11 = a² - b² { a = 50 - b { b(50 - b) + 11 = (50 - b)² - b² 50b - b² + 11 = 2500 - 100b + b² - b² -b² + 150b - 2489 = 0 D = 22500 - 9956 = 12544 = 112² b₁ = (-b+√D)/2a = (-150+112)/-2 = 19 b₂ = (-b-√D)/2a = (-150-112)/-2 = 131 a₁ = 50 - b₁ = 50 - 19 = 31 a₂ = 50 - b₂ = 50 - 131 = -81 Ответ: {31; 19},{-81; 131}
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