Сумма двух углов треугольника равна 70 градусов,при этом один из них больше другог?? на 10 градусов.Найди углы треугольника.
Математика
Сумма двух углов треугольника равна 70 градусов,при этом один из них больше другог?? на 10 градусов.Найди углы треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+10=702х=70-102х=60х=60/2х=3030 градусов- угол130+10=40градусов- угол2180-70=110градусов- угол3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Задача на уровнение Для рисования купили альбом и краски.За все вместе заплатили 1100 тенге.Известно что альбом ровно на 1000 тенге дешевле красок....