Сумма двух углов треугольника равна 70 градусов,при этом один из них больше другог?? на 10 градусов.Найди углы треугольника.

Математика

Сумма двух углов треугольника равна 70 градусов,при этом один из них больше другог?? на 10 градусов.Найди углы треугольника.

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