Сумма двух углов треугольника равна 70 градусов,при этом один из них больше другог?? на 10 градусов.Найди углы треугольника.

Математика
Сумма двух углов треугольника равна 70 градусов,при этом один из них больше другог?? на 10 градусов.Найди углы треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+10=702х=70-102х=60х=60/2х=3030 градусов- угол130+10=40градусов- угол2180-70=110градусов- угол3

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