Сумма гипотенузы СЕ И катета СD прямоугольного треугольника CDE равна 18 см,а их разность равна 8 см.Найдите расстояние от вершины C до прямой DE.ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО
Геометрия
Сумма гипотенузы СЕ И катета СD прямоугольного треугольника CDE равна 18 см,а их разность равна 8 см.Найдите расстояние от вершины C до прямой DE.ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прямоугольном треугольнике DCE: Расстояние от вершины С до прямой DE - это катет СD. CE+CD=18 CE-CD=8 Складываем оба уравнения. 2СЕ=26 СЕ=13. СD=18-13=5. Ответ:Расстояние CD=5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
СРОЧНО!!! Какие изменения произошли в сфере образования при преемниках петра? докажите, что в середине 18 в. образование, по сути, превратилось в п...
Русский язык
Прочитай слова Маяк морской морем морщинка Мое о море Приморский уморительно мор?? мордочка Выпиши только родственные к слову море словарь
Математика
Запиши разность числа 6 и а. Найди значение выражения, если а=6;0. СРАВНИ ЗНАЧЕНИЯ ВЫ??АЖЕНИЙ. что ты заметил?