Сумма гипотенузы СЕ И катета СD прямоугольного треугольника CDE равна 18 см,а их разность равна 8 см.Найдите расстояние от вершины C до прямой DE.ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО

Геометрия

Сумма гипотенузы СЕ И катета СD прямоугольного треугольника CDE равна 18 см,а их разность равна 8 см.Найдите расстояние от вершины C до прямой DE.ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО

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