Сумма коэффициентов в кратком ионном уравнении взаимодействия сульфида цинка и серной кислоты равна 1) 3 2) 4 3) 5 4) 6

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ZnS + 4H2SO4 ZnSO4 + 4SO2 + 4H2O Реакция взаимодействия сульфида цинка и серной кислоты с образованием сульфата цинка, оксида серы(IV) и воды. Серная кислота - концентрированный, горячий раствор.