Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации хлорида бария равна: А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.

Химия

Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации хлорида бария равна: А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.

Автор: Гость