Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации хлорида бария равна: А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.
Химия
Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации хлорида бария равна: А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.
Ответ(ы):
Гость:
BaCL2=Ba(2+) + 2CL(-) ответ: 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маша испекла 24 пирожка с капустой и 28 пирожных с павидлом какую часть всех пирожков составляли пирожки с капустой и какую часть пирожки с павидлом
Математика
Алгебра
Химия
Определите массу соли и количество вещества воды, образовавшихся при реакции гид??оксида меди с серной кислотой массой 49 грамм. Пожалуйста реши...