Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации хлорида бария равна: А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.

Химия
Сумма коэффициентов в уравнении электролитической диссоциации хлорида бария равна: А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.
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BaCL2=Ba(2+) + 2CL(-) ответ: 4
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