Сумма первого и пятого членов возрастающей арифметической прогрессии равна 14 ,a п??оизведение второго и четвертого ее членов равно 45. Найдите шестой член этой прогрессии
Алгебра
Сумма первого и пятого членов возрастающей арифметической прогрессии равна 14 ,a п??оизведение второго и четвертого ее членов равно 45. Найдите шестой член этой прогрессии
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± так как арифметическая прогрессия является возрастающей, значит Ответ:
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