Сумма первого и пятого членов возрастающей арифметической прогрессии равна 14 ,a п??оизведение второго и четвертого ее членов равно 45. Найдите шестой член этой прогрессии

Алгебра

Сумма первого и пятого членов возрастающей арифметической прогрессии равна 14 ,a п??оизведение второго и четвертого ее членов равно 45. Найдите шестой член этой прогрессии

Автор: Гость