Сумма первого и пятого членов возрастающей арифметической прогрессии равна 14 ,a п??оизведение второго и четвертого ее членов равно 45. Найдите шестой член этой прогрессии

Алгебра
Сумма первого и пятого членов возрастающей арифметической прогрессии равна 14 ,a п??оизведение второго и четвертого ее членов равно 45. Найдите шестой член этой прогрессии
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Гость:
 ±  так как арифметическая прогрессия является возрастающей, значит  Ответ: 

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