Сумма трех четных последовательности чисел равна 762. Число равно наибольшее из этих чисел
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Сумма трех четных последовательности чисел равна 762. Число равно наибольшее из этих чисел
Ответ(ы):
Гость:
Х-2+х+х+2=57 3х=57 х=19 х+2=21
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