Сумма трех чисел 100.первое число 53 ,второе на 17меньше первого.найди третье число
Литература
Сумма трех чисел 100.первое число 53 ,второе на 17меньше первого.найди третье число
Ответ(ы):
Ответил Гость:
53-17=36-второе число 100-(53+36)=100-89=11 Это число — 11
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