Сумма трех простых чисел равна 12 . Какую часть каждое из них составляет от 12? Запиш??те их в виде дроби

Математика

Сумма трех простых чисел равна 12 . Какую часть каждое из них составляет от 12? Запиш??те их в виде дроби

Автор: Гость