Сумма трех простых чисел равна 12 . Какую часть каждое из них составляет от 12? Запиш??те их в виде дроби
Математика
Сумма трех простых чисел равна 12 . Какую часть каждое из них составляет от 12? Запиш??те их в виде дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+4+4 13 часть 4/3 вот так изи
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