Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равна 450. чему равен 3 чл??н прогрессии, если ее знаменатель равен 3? 1) 45 2)15 3)135 4)3
Математика
Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равна 450. чему равен 3 чл??н прогрессии, если ее знаменатель равен 3? 1) 45 2)15 3)135 4)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если выбирать, то b3 = 135 b1 = 5 b2 = 15 b3=45 b4= 135 b5=405 Сумма 45+405 = 450.
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