Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равна 450. чему равен 3 чл??н прогрессии, если ее знаменатель равен 3? 1) 45 2)15 3)135 4)3

Математика
Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равна 450. чему равен 3 чл??н прогрессии, если ее знаменатель равен 3? 1) 45 2)15 3)135 4)3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если выбирать, то  b3 = 135 b1 = 5   b2 = 15 b3=45 b4= 135 b5=405 Сумма  45+405 = 450.
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