Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равна 450. чему равен 3 чл??н прогрессии, если ее знаменатель равен 3? 1) 45 2)15 3)135 4)3

Математика

Сумма третьего и пятого членов геометрической прогрессии равна 450. чему равен 3 чл??н прогрессии, если ее знаменатель равен 3? 1) 45 2)15 3)135 4)3

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