Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 1024. Найти уменьшаемое, вычитаемое и разность, если разность меньше вычитаемого на 88 и уменьшаемое, вычитаемое, разность – ц елые положительные числа. Возможно нескол...

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Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 1024. Найти уменьшаемое, вычитаемое и разность, если разность меньше вычитаемого на 88 и уменьшаемое, вычитаемое, разность – ц елые положительные числа. Возможно несколько правильных ответов.

Автор: Гость