Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 1024. Найти уменьшаемое, вычитаемое и разность, если разность меньше вычитаемого на 88 и уменьшаемое, вычитаемое, разность – ц елые положительные числа. Возможно нескол...
Разное
Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 1024. Найти уменьшаемое, вычитаемое и разность, если разность меньше вычитаемого на 88 и уменьшаемое, вычитаемое, разность – ц елые положительные числа. Возможно несколько правильных ответов.
Ответ(ы):
Гость:
Х+х+х+88=1024 3х=1024-88 3х=936 х=936:3 х=312-уменьшаемое,вычитаемое. 312+88=400-разность
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