Сумма возрастов Али-Бабы и сорока разбойников равна 2010 годам . Чему равна сумма возрастов через 7 лет ?
Разное
Сумма возрастов Али-Бабы и сорока разбойников равна 2010 годам . Чему равна сумма возрастов через 7 лет ?
Ответ(ы):
Гость:
Али-Баба плюс сорок разбойников это сорок один человек. Тогда за 7 лет их сумма возрастов вырастет на 41*7=287 лет и будет равна 2297 лет
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