Сумму, где первое слагаемое - это число 1280, а второе слагаемое - произведение чисел 160 и 12. Разность, где уменьшаемое - число 12098, а вычитаемое - сумма чисел 3283 и 7509. Произведение, где первый множитель - разность чисе...

Математика

Сумму, где первое слагаемое - это число 1280, а второе слагаемое - произведение чисел 160 и 12. Разность, где уменьшаемое - число 12098, а вычитаемое - сумма чисел 3283 и 7509. Произведение, где первый множитель - разность чисел 9087 и 4598, а второй множитель - число 2.

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