Сумму, где первое слагаемое - это число 1280, а второе слагаемое - произведение чисел 160 и 12. Разность, где уменьшаемое - число 12098, а вычитаемое - сумма чисел 3283 и 7509. Произведение, где первый множитель - разность чисе...
Математика
Сумму, где первое слагаемое - это число 1280, а второе слагаемое - произведение чисел 160 и 12. Разность, где уменьшаемое - число 12098, а вычитаемое - сумма чисел 3283 и 7509. Произведение, где первый множитель - разность чисел 9087 и 4598, а второй множитель - число 2.
Ответ(ы):
Гость:
1280+160*12 равно 1280+1920 равно 3200 12098-(3283+7509) равно 12098-10792 равно 1306 (9087-4598)*2 равно 4489*2 равно 8978
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