Суп- зуб, год-рот, круг-звук, рукав-шкаф, гараж-шалаш, мороз-вопрос, изморозь-изморось какой звук обозначен выделеннымибуквами в каждой паре слов. спишите пары слов подчеркнит е буквы обозначающие парные по глухости-з...
Суп- зуб, год-рот, круг-звук, рукав-шкаф, гараж-шалаш, мороз-вопрос, изморозь-изморось какой звук обозначен выделеннымибуквами в каждой паре слов. спишите пары слов подчеркнит е буквы обозначающие парные по глухости-звонкости согласные звуки на конце слов.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Суп - зуб, год - рот, круг - звук, рукав - шкаф, гараж - шалаш, мороз - вопрос, изморозь - изморось.