Супер срочно!!! Прочитайте текст .Как вы поняли притчу деда?Выделите основные части текста.Найдите слова ,в которых выражена главная мысль каждой части.Представьте себе,что вы запомнили "дедову притчу.2 и теперь хотите переск...
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Супер срочно!!! Прочитайте текст .Как вы поняли притчу деда?Выделите основные части текста.Найдите слова ,в которых выражена главная мысль каждой части.Представьте себе,что вы запомнили "дедову притчу.2 и теперь хотите пересказать её другим-вашим сверстникам в сборнике "дедушкины истории",а вам в этом сборнике оставили место 60 слов(меньше можно,а больше нет)Какого стиля текст у вас получился? Перо и чернильница -Скажи,дедушка.-как то спросил Серёжа,-откуда ты сказки берёшь? -Из чернильницы,мой дружок,из чернильницы. -А как ты их оттуда достаёшь,дедушка? -Ручкой с пёрышком ,милый внук,ручкой с пёрышком. Поступил Серёжа в школу.Стал из чернильницы сказку добывать.Сначала палочки.Потом крючки.Потом буквы.А потом и слова.Много тетрадок исписал Серёжа,а сказка не зацепляется. -Почему это,дедушка,так?Может быть,чернила у меня жидкие,или чернильница мелкое ,или перо тупое? -Не горюй Сергей!-утешает дед.-Придёт время-не только сказку,а может быть ,что нибудь покрупнее вытащишь...Если конечно,не в одну чернильницу смотреть будешь,если без людей,сам по себе жить не начнёшь-тогда и чернила будут гуще,и чернильница глубже,и перо острее... Не всё тогда понял малый,а дедову притчу запомнил.На ус намотал-другим пересказал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В рассказе перо и чернильница. рассказывается о диалоге Серёжи с дедом. На вопрос Серёжи: "Откуда ты сказки берёшь? " Дедушка ответил: "Из чернильницы ручкой с пером. " Поступил Серёжа в школу, а сказка из чернильницы не зацепляется. Дедушка его утешал и сказал: "Нужно не в чернильницу смотреть, а жить общаясь с людьми. Устраивать себя в этом мире и даже, что то больше сказки получится. Главное много и хорошо учиться. "
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