Существительные в форме именительного падежа не изменяющиеся по числам.
Разное
Существительные в форме именительного падежа не изменяющиеся по числам.
Ответ(ы):
Гость:
Кофе, метро, пальто, молоко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Сложные прилагательные, частью которых является числительное, могут оформляться по-разному, например так: Итальянские учёные подтвердили, что 35-са...
Разное
Продавец продаёт шапку, которая стоит 20 руб. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него есть только банкнота 50 руб. Продавец отсылае...