Существительные в форме именительного падежа не изменяющиеся по числам.

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Существительные в форме именительного падежа не изменяющиеся по числам.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кофе, метро, пальто, молоко
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