Существовали ли в конце 19-начале 20 века колонии у США и России? Если да, то каковы их отличия от колоний Великобритании, Франции и Германии?
История
Существовали ли в конце 19-начале 20 века колонии у США и России? Если да, то каковы их отличия от колоний Великобритании, Франции и Германии?
Ответ(ы):
Гость:
Колоний у сша по конституции нет. с помощью оон у сша появились подмандатные территории и ассоциированные члены. гуам, гаваи, алеутские острова например. на сегодня отличия практический не имеются и все эти территории рады что имеют такой статус т. к. это дает им возможность получать нехилую финансовую помощь и свободно передвигаться по миру не нуждаясь в визах что бы посетить свои метрополии..
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